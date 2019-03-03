Bertan Zaroğlu'nun aracına saldırı

Yeniden Doğuş Partisi Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun aracının lastiğine bıçak sokmak suretiyle saldırıda bulunuldu.

Zaroğlu, olayı sosyal medya hesabından şöyle değerlendirdi:

"İnsanın inandığı İdealler ve hedefler uğrunda çaba göstermesi, fedaklıklarda bulunması gerekir zira emeksiz ve zahmetsiz bir yere varılmaz.

Biz çalışıyoruz..

Çizgimizden sapmadan

ve doğruluk ekseninden kaymadan savunduğumuz davayı her zeminde ve platformda, hiç üşenmeden ve yılmadan anlatıyoruz.

Sizde öyle yapın...

Bu yaptığınız sadece saflarımızı sıklaştırıyor.."