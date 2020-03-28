Birinci Grubu, Büyük Anadolu Girne Otel'i sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyor

Birinci Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Büyük Anadolu Girne Otel, almış olduğu kararla oteli sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyor.

Birinci Grup'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birinci grubu olarak bu olağanüstü zor günlerin neferi olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız.

Ülkemize ve toplumuza karşı duyduğumuz sorumluluğumuzun bilinciyle, Büyük Anadolu Otelimizi , Türk Metal Sendikası ile birlikte sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Sürecin başından beri uyguladığımız tüm dezenfenksiyon süreçleri ve tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya devam edeceğiz.

Tüm misafirlerinizin ve çalışanlarımızın sağlıkları ve güvenlikleri önceliğimizdir.

Biz birlikte güzeliz. Bilikte #başaracağız"