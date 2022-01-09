Birkan Uzun’un naaşı KKTC’ye geldi

Amerika’da kayak kazasında yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk genç dağcı Birkan Uzun’un naaşı bu akşam Ercan Havalimanı’na getirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Ercan Havalimanı'nda naaşın alınmasında yer aldı. Uzun’un naaşı, 10 federasyondan 10 milli sporcu tarafından taşındı.

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun, yarın (10 Ocak 2022 Pazartesi), programının Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandığı cenaze töreni ile toprağa verilecek.