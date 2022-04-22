“Birlikte daha iyi” projesinin açılış etkinliği gerçekleştirildi

Mülteci Hakları Derneği'nin, Avrupa Birliği'nin finansmanıyla yürüttüğü 'Birlikte Daha İyi' projesinin açılış etkinliği önceki gün gerçekleşti.

Dernekten yapılan açıklamada, ‘Birlikte Daha İyi’ projesinin, 3 yıl sürecek olan Avrupa Birliği destekli bir kapasite geliştirme projesi olduğu, proje kapsamında planlanan ktiviteler arasında kapasite artırıcı eğitimler, gönüllülük ve fon geliştirme stratejisinin belirlenmesi, derneğin iletişim stratejisinin hazırlanması, sosyal medya yayıncılığı, medya takibi ve raporlama, Irkçılık Karşıtı Ağ’ın sağlamlaştırılması ve genişletilmesi, tematik eğitimler, mülteciler, insan ticareti ve ırkçılık konusunda toplumun farkındalığını ölçmek üzere araştırmalar bulunduğu belirtildi.

Projede, ırkçılığa maruz kalanların, mültecilerin ve insan ticareti mağdurlarının öykülerini daha görünür hale getirerek, haklarına erişimi güçlendirmenin amaçlandığı belirtildi.