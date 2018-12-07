Bu sabah itibarıyla yollardaki son durum

Bu sabah itibarıyla yollardaki son durum

 Sel felaketinin can ve mal kaybına yol açtığı KKTC’de yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, Polis Basın Subaylığı bu sabah itibarıyla yollardaki son durumu açıkladı.

Buna göre, Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan güzergah halen kapalı ve ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Bir kısmında çökme olan Kılıçaslan- Kalkanlı arasındaki yol trafiğe kapalı.

Girne - Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkii keskin virajın yaklaşık 100 metrelik kısmı, Girne'den geliş yönünde tek seride düşürüldü, ancak yol trafiğe açık.

Ülke genelinde diğer ana arterler de trafiğe açık.

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