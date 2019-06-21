Bugün hava nasıl olacak?

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün havanın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 27-34 derece dolaylarında seyredecek.