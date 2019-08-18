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Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, yarın ve hafta başı, yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi. 
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, 17 – 23 Ağustos tarihleri arasında, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise sıcak hava kütlesi etkili olacak. 
Hava bugün parçalı ve az bulutlu; Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; diğer günler açık ve az bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 - 37 ºC,  sahillerde 30 - 33 ºC dolaylarında seyredecek. 
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek. 
 

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