“Bürokratik işlemler hem vatandaş hem yatırımcı için sıkıntı”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, ekonomik kriz ortamlarında yatırımın ve döviz girişinin öneminin hissedildiğini belirterek, bunların olabilmesi için de devletin dijital dönüşümü tamamlaması gerektiğini belirtti.

Partisinden yapılan açıklamaya göre, Baybars, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, tapuda başlattığı otomasyonla insanların bulunduğu ilçeden başka bir ilçedeki tapu işlemlerinin önünü açtıklarını belirtti.

Baybars, dijital dönüşümün tam anlamıyla sağlanması durumunda bürokratik işlemlerin kısalacağını ve gerek yabancı yatırımcının gerekse de ülkeye döviz girişinin hızlanacağını belirtti.

Bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını ve bakanlığı döneminde başlattığı projeleri devam ettirip geliştireceğini vurgulayan Baybars, “Bu işlemlerin kolaylaştırılması hem vatandaşlarımız için bir kolaylıktır, hem de yabancılar için” dedi.

HP Milletvekili Baybars, Objektif Söyleşiler programına konuk oldu. Ayşegül Baybars, ekonomik krizle birlikte yabancı yatırımın ve ülkeye döviz girişinin daha da önem kazandığını ifade ederek, yabancı yatırımcının ülkedeki işlemlerinin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti.



“YABANCI YATIRIMCI BÜROKRATİK ENGELE TAKILIYOR”

İkamet Tüzüğü ile ilgili çalışmalarından bahseden Baybars, ülkeden gayrimenkul alan kişilere beş yıl ikamet izni verilmesi konusunda da ayrı bir madde olduğunu ifade ederek, şu anda beyaz kimlik alamasalar da, ülkeden ev alanların beş yıla kadar oturma izni alabilmesinin önemli bir açılım olduğunu anlattı.

Baybars, yabancı yatırımcı için ülkede sadece beyaz kimlik değil, şirket kurma meselelerinde de ciddi bir yavaşlık ve bürokratik engel olduğuna işaret ederek, tapuda yaptıkları otomasyon sistemiyle 1983’ten beri ilk kez insanların tapu işlemlerini bulunduğu ilçeden yapabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.



“TÜM BAKANLIKLARDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLANLIYORUZ”

Tapu otomasyon sisteminin tam anlamda uygulanmadığına işaret eden Baybars, yabancı yatırımın ülkeye hızlı girişini, para akışını sağlamak için tek günde tapu uygulamasını hayata geçirmeyi düşündüklerini söyledi.

Baybars, bir ayı bulan koçan alma süresini, tek günde tapu uygulamasıyla kısaltmayı planladıklarını ve bürokratik işlemlerin dijital dönüşümle hızlanmasının şart olduğuna dikkat çekerek, “Tüm bakanlıklarda dijital dönüşüm planlıyoruz” şeklinde konuştu.



“NÜFUS SAYIMINDA DA BU HÜKÜMET HİÇ ADIM ATMADI”



Nüfus sayımı konusunda soruları da yanıtlayan Baybars, geçmiş dönemde ülkede yaşayan yabancıları kayıt altına almak için bir tüzük yaptıklarını söyledi. HP olarak, eğitimi, sağlığı, altyapıyı planlamak için nüfusun ne olduğunu bilmenin önemli olduğunu düşündüklerini ifade eden Baybars, ülkede yaşayan öğrencilerin de kayıt altına alınmasını sağladıklarını anlattı.

Baybars, dijitalleşme için yaptıkları çalışmalardan bahsederek, ülkede bulunanları online kayıt altına almak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Baybars, bakanlığa geldiği dönem kırk yıldır ölümlerin kayıt altına alınmadığını gördüklerini de belirterek, bu konuda da belediyeler ve kaymakamlıklarla birlikte çalışmalar yaptıklarına değindi. Baybars, mekânsal adres sistemi ile ilgili de konuşarak, pilot bölge olarak Değirmenlik Belediyesiyle çalışmaların tamamlandığını söyledi.



ALACAKLI VE BORÇLUYU KORUYACAK ADIMLAR ATILMALI

Borçların yapılandırılmasının masaya yatırılmasının gerektiğini dile getiren Baybars, sosyal devlet anlayışına göre hükümetin dar gelirli vatandaşları, kurum ve insanları korumakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.

Baybars, alacak, finans dengesini bozmayacak, piyasadaki ekonomiyi de çökertmeyecek bir adım atılmasının önemine dikkat çekti.

Baybars, bu dönemden sonra hukuk davalarının, ticari davaların artacağına işaret ederek, insanların ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu dile getirdi. Baybars, yapılandırma yasasını, alacaklı ve borçluyu koruyacak şekilde hayata geçirmek gerektiğinin altını çizerek, ortak akılda yapılandırılacak bu yasayla insanların üzerindeki yükü hafifletmenin önemini vurguladı.



“KENTSEL KIRSAL AYRIMI YAPACAK DEĞİLİZ”

Kırsal kesim arazilerinin köylerde yaşayan gençlere dağıtılmasıyla ilgili de kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Baybars, “Kentsel kırsal ayrımı yapacak durumda değiliz” diyerek, kentlerde yaşayan gençlerin de ekonomiden etkilendiğini, bakanlık yaptıkları dönemde Yılmazköy-Alayköy yolu üzerindeki 200 dönüme yakın devlet arazisinin kentlerde yaşayan gençler için sosyal konut yapımına ayrıldığını söyledi.

Baybars, mortgage sistemini hayata geçirmek, uzun vadede kira öder gibi ev sahibi olunmasının ve ilk konut sahibi olacak gençlere belirli koşullarda kredi garanti fonundan kredi destekli imkanlar yaratılması için de çalışmaları olduğunu anlattı.

İçişleri Bakanlığı döneminde vatandaşlık yasası ve beyaz kimlik konusunda bir tasarı hazırladığını ifade eden Baybars, ülkede ev alan, yatırım yapan insanların beyaz kimlikle ülkede kalışı ve kolay şekilde yabancı kaynağın ülkeye girişiyle ilgili atılan daimi ikamet yasasıyla ilgili adımı, hükümette oldukları her iki dönemde de geçiremediklerini söyledi.

Baybars, vatandaşlık yasası yanında beyaz kimlik yasası da yürürlüğe girmediğine işaret ederek, “Bu niyetimizden geri atmış değiliz, bizim tasarılarımızın her ikisi de hazır. Sonraki dönemde, seçimden sonra gündeme taşıyacağız ve ısrarcı olacağız” dedi.