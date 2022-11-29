Büyükelçi Feyzioğlu, Atatürk, Dr. Küçük ve Denktaş’ın anıtlarına çelenk koydu

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı ve Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nı ziyaret etti, çelenk koydu.

Feyzioğlu ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti her konuda birdir ve beraberdir” dedi.

Ersin Tatar’a dün güven mektubunu sunarak göreve başlayan Büyükelçi Metin Feyzioğlu, bugün ilk olarak Atatürk Anıtı’nı ziyaret etti.

Anıta çelenk koyan Büyükelçi Feyzioğlu, İstiklal Marşı eşliğinde saygı duruşunun ardından anıt özel defterini imzaladı.

- “Türkiye, uluslararası arenada hak ettiği yere kavuşacak bir KKTC’nin varlığını desteklemektedir”

Feyzioğlu, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak göreve başlamamın akabinde manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum.

Türkiye, ilke ve inkılaplarınıza gönülden bağlı olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle el ele, sosyal ve ekonomik açıdan ayakları üzerinde durabilen ve uluslararası arenada hak ettiği yere kavuşacak bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını desteklemektedir.

Dürüstlüğü kılavuz edinen dış politika anlayışınızı sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, Ada'nın egemen ve eşit sahibi Kıbrıs Türk halkının huzur, mutluluk ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edecektir.

Ruhunuz şad olsun."

- “Sizin gibi tarihe mal olmuş önemli bir şahsiyetin manevi huzurunda bulunmaktan onur duyuyorum”

Feyzioğlu, daha sonra Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrine çelenk koydu.

Saygı duruşunun ardından anıt özel defterini imzalayan Feyzioğlu, defterde şu ifadeleri kullandı:



"Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak göreve başlamamın akabinde, sizin gibi tarihe mal olmuş önemli bir şahsiyetin manevi huzurunda bulunmaktan onur duyuyorum.

Birlik ve demokrasi uğrunda sergilediğiniz cesaret ve kararlılık, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki zorlu yolculuğunda rehber olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün varlığı ile müktesep hak ve meşru menfaatlerini yok saymaya çalışanlara karşı yürüttüğünüz haklı davaya desteğini aralıksız sürdürecektir.

Sizi ve değerli dava arkadaşlarınızı saygı, şükran ve minnetle anıyorum.

Ruhunuz şad olsun."

- “Tarihe damga vuran bu haklı davanızda adınızı bu toprakların ötesinde duyurdunuz”

Feyzioğlu, daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Saygı duruşunun ardından, Anıt Özel Defteri’ni imzalayan Büyükelçi, şunları kaydetti:

"Değerli Kurucu Cumhurbaşkanı,

Türkiye Cumhuriyeti'nin, kurucusu olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki 15. Büyükelçisi olarak bu şerefli göreve başlamamın akabinde manevi huzurunuzdayım.

Ömrünü Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık mücadelesine adamış bir lider olarak, tarihe damga vuran bu haklı davanızda adınızı bu toprakların ötesinde duyurdunuz. Gösterdiğiniz fedakarlıkların farkında olan Kıbrıs Türk halkı da zorlu mücadeleler sonucu kurulmuş değerli mirasınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmakta, her geçen gün daha da aydınlık olması için var gücüyle çalışmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, aziz milletimizin gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin huzur, mutluluk ve refahına katkı sağlamaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada hak ettiği yere kavuşmasına yönelik, gayretlerine aralıksız devam edecektir.

Bu vesileyle, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum.

Ruhunuz şad olsun.”

Feyzioğlu, burada Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve torunu Rauf Denktaş ile de bir araya geldi.

- “Bu büyük insanların huzuruna çıkmak ayrı bir gurur ve aynı zamanda sorumluluk vesilesi”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu anıt ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda da bulundu.

Feyzioğlu, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, TC’nin KKTC nezdindeki büyükelçisi olarak atanmış olmayı “tarif edilemez bir gurur kaynağı” olarak nitelendirdi.

Dün güven mektubunu sunduğunu anımsatan Feyzioğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti her konuda birdir ve beraberdir” dedi.

- “Bizim de görevimiz onlara layık olmak”

Bugün önce Büyük Atatürk’ün anıtına, daha sonra Dr. Fazıl Küçük’ün ve Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’na çelenk koyduğunu kaydeden Feyzioğlu, “Bu büyük insanların huzuruna çıkmak ayrı bir gurur ve aynı zamanda sorumluluk vesilesi. Dr. Fazıl Küçük, bir büyük mücahit, toplum lideri. Sayın Denktaş mücahit ve Kurucu Cumhurbaşkanı. Her ikisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyerek, yolumuzu aydınlatan büyük isimler, Türk büyükleri. Bizim de görevimiz onlara layık olmak” ifadelerini kullandı.

Denktaş’ın arzusunun, idealinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm dünyada tanınması olduğuna işaret eden Feyzioğlu, KKTC’nin devletler hukukuna göre, zaten bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu bunda hiçbir kuşkunun olmadığına dikkat çekti.

Feyzioğlu, bugüne kadar KKTC’nin 3’üncü devletler tarafından tanınmamasını “büyük bir haksızlık” olarak değerlendirdi.

- “Başarmamak için hiçbir sebebimiz yoktur. Öyleyse başaracağız”

Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal adıyla KKTC’nin gözlemci üye olarak oybirliğiyle kabulünün büyük bir zafer olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun pek mahir diplomasisiyle gerçekleşmiştir. Sonuçlarını adada ve dünyada yakın zamanda görmeye başlayacağız. Biz de Büyükelçiliğimizde KKTC makamlarıyla özellikle bu konuda çok yakın çalışmak üzere ekiplerimizi kurduk, planlarımızı yaptık. Allah’ın izniyle yolumuz aydınlıktır, davamız haklıdır. Devlet millet el eledir. TC devleti ve KKTC devleti omuz omuzadır. Başarmamak için hiçbir sebebimiz yoktur. Öyleyse başaracağız.”