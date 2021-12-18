Çakıcı: "Kur sabitlenmeli"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, zamlar ve döviz kurlarındaki artışın “vatandaşın belini büktüğünü” belirterek, Sterlin kurunun devlet tarafından 12'ye sabitlenmesi gerektiğini kaydetti.

Çakıcı yazılı açıklamasında, aradaki farkın kapatılması için de “Vergi Reformu ve Sanal betlerden elde edilen gelirin” kullanılabileceğini ifade etti.

Ekonomik konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, yükselen döviz kurları ve zamlar sonrasında vatandaşın çok zor günler geçirdiğini belirtti. Çakıcı, hükümet tarafından alınan önemlemlerin yetersiz olduğunu ifade ederek, Sterlin kurunun devlet tarafından 12'ye sabitlenmesi gerektiğini kaydetti.



Vergi Reformu ve Sanal betlerden elde edilecek gelirlerle bu farkın çok rahat bir şekilde kapatılabileceğini ifade eden Çakıcı, hükümetlerin bugüne kadar üzerine gitmekten çekindiği konuların TKP tarafından hayata geçirileceğini söyledi.Temel kullanım maddelerindeki zamların kabul edilemez olduğunu ifade eden Çakıcı, son günlerde Euro'ya geçişle ilgili açıklamalar yapıldığını, bunun kısa sürede mümkün olmadığını, bazı partilerin insanlara “hayal satmaya” çalıştığını kaydetti.Çakıcı, “TKP güçlü ve yenilikçi vizyonu ve projeleriyle Kıbrıs Türk halkının hayatını refah seviyesini yükseltmek için projelerini kararlı bir şekilde hayata geçirecektir. Bunun için hep birlikte mücadele etmenin yollarını bulmalıyız. Kıbrıs Türk halkı artık ayağa kalkmalı ve yarın artık bugün diyerek, yurdumuzu bu kötü düzenden kurtarmalıyız. Bilinmelidir ki, biz TKP'liler olarak yurdumuzdan vazgeçmeyeceğiz ve mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.