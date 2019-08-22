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Çalışma Bakanı Sucuoğlu: "Yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler için her türlü desteğe hazırız"

Çalışma Bakanı Sucuoğlu: "Yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler için her türlü desteğe hazırız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Serdar Sarı başkanlığındaki  Londra Türk Futbol Federasyonu  temsilcilerini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre Sarı ziyarette yaptığı konuşmada, Sucuoğlu'na yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere gösterdiği hassasiyet ve verdiği değer için teşekkür etti;  yurtdışındaki Kıbrıslı Türklerin  sosyal güvenlik hakları ilgili bilgilendirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu'nu Londra'ya davet etti.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında ada ülkelerinin  en büyük kadersizliğinin yurt dışına göç vermesi olduğunu söyleyerek, 300 bine yakın Kıbrıslı Türk’ün  İngiltere'de  yaşadığını ifade etti.
Yurtdışında yaşayan yurttaşların,  Kıbrıs ile olan bağlarını hiç  koparmadıklarını ifade eden Sucuoğlu, şöyle konuştu:

''Hükümette yetkili makamlar olarak bizlerin  Bakanlığımızı ilgilendiren konularda  İngiltere'de  yaşayan vatandaşlarımıza ne yapabiliriz, nasıl bir açılımda bulunabiliriz  noktasında yardımcı olması gerekir''.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk  toplumuna  sosyal güvenlik haklarıyla ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye hazır olduklarını dile getiren Sucuoğlu, 
İngiltere, Avusturalya, Kanada başta olmak üzere dünyanın farkı ülkelerinde yaşayan  Kıbrıslı Türk  yurttaşlarımızla  her koşulda birlikteliğimiz devam ediyor''dedi.

Sucuoğlu, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’in  sıkıntılarının  aşılması  konusunda Bakanlık olarak  her türlü desteğe hazır olduklarını da vurguladı. 

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