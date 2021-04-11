Çalıştay, “Kültür, Sanat ve Eğitim” konulu çalışma ile sona erdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yerel Yönetimler Komitesi’nin düzenlediği “Belediyecilik Vizyon Çalıştayı”, “Kültür, Sanat ve Eğitim” konulu çalışma ile geçtiğimiz gün sona erdi.

CTP açıklamasına göre, CTP’nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü yapan Fatoş Miralay, açılış konuşmasında CTP’nin 2022 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

Miralay, belediyeciliğin halka hizmet götürmekle yükümlü olduğunu ancak bunun yanı sıra unutulmaması gerekenlerden bir tanesinin de kültür sanat ve eğitim konusunda götüreceği hizmetler olduğunu ifade etti. Beş gün boyunca çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın sonuçlarının, kısa bir süre içerisinde bildiri haline getirilip kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Etkinlikte; “Kıbrıs Yazarlar ve Sanatçılar Birliği Başkanı Emel Kaya, DAÜ Kültürel Miras Araştırma Merkezi Başkanı Bülent Kızılduman, ARUCAD Kültür ve Sanat Birimi Koordinatörü Oya Silbery, HASDER Yönetim Kurulu Üyesi Ferhun Faruk, DAÜ-SEN Mali İşler Sekreteri Sami Fethi, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği adına video konferans yoluyla Derya Ulubatlı, KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş” konuştu.