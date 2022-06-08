Camdaki kız ekibi Kıbrıs’ta Tatil yaptı…

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden olan Camdaki Kız ekibi, çalışmalarının 1 günlük boşluğundan yararlanarak Kıbrıs’ta Tatil yaptı..

Dizinin kıdemli oyuncusu Tamer Levent in yakın dostu Ertan Birinci nin daveti üzerine gerçekleşen Kıbrıs tatili adeta bir günlük kaçamak oldu..

Sanatçılar kendi aralarında Birinci ailesinin Uptown Girne Otel de verdikleri akşam yemeğinde genç orkestra Oğulcan ve arkadaşları ile adeta coştu ..

Şarkılar söyleyip dans eden ekip Kıbrıs’ın genç müzisyenlerine de hayran kaldı.

Konaklamayı Rocks otelde yapan birbirinden ünlü yıldızlar, Girne çarşısında da alış veriş yaptılar .

Halktan büyük ilgi gören ekip hayranları İle de fotoğraf çektirmekten de geri durmadı.

Doya doya bir gün yaşayıp, çok büyük memnuniyet ile Kıbrıs’tan ayrılan Camdaki Kız ekibi Birinci ailesinin bu jestine teşekkür ederken paylaşımları İle de sosyal medya da adeta Kıbrıs reklamı yaptılar.

Ekipde ünlü oyuncu Tamer Levent’in yanı sıra Yönetmenler Nadim Güç ve Murat Aksu, Dizinin oyuncuları Hande Ataizi, Selma Ergeç Öz, Burcu Biricik Yetkin, Anis Arıkan, Hamza Yazıcı, Feyyaz Şerifoğlu, Feri Baycu Güler, Nur Sürer Kuray, Cihangir Ceyhan , Tuğrul Tülek, Merve olat ve Nihal Menzil yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 13:19