Çatalköy ve Esenetepe belediyelerine ait çöp toplama alanındaki yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Hükümetin katı atıklar konusunda politika üretmesi gerektiğini kaydeden Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, “Hem Güngör’de hem de belediyelere ait çöp alanlarında çıkan yangınlar ciddi sorun yaratıyor” dedi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Cuma günü başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü ancak dumanlama devam ettiğinden bugün alana polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleriyle Çatalköy Belediyesi ve özel bir şirkete ait 3 iş makinesiyle müdahale edildi.

Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulunan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, bölgedeki çöplerin Güngör çöplüğündeki yangın nedeniyle tahliye edilemediğini, çöpleri transfer istasyonu olarak kullanılan alanda biriktirdiklerini söyledi.

Bu alanda hem evsel hem de yeşil (dal, ot gibi) atıklar bulunduğunu belirten Hulusioğlu, yeşil atıkların olduğu yerde başlayan yangının evsel atıkların olduğu yere sıçradığını, söndürülen yangınla ilgili soğutma, çöplükle ilgili ıslah çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Hükümetin katı atıklar konusunda politika üretmesi gerektiğini belirten Hulusioğlu, hem Güngör’de hem de belediyelere ait çöp alanlarında çıkan yangınların ciddi sorun oluşturduğunu kaydetti.

Çatalköy ve Esenetepe Belediyelerine ait çöp toplama alanı Tekenecik Elektrik Santrali bölgesinde bulunuyor.