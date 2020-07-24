Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı heyetini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ile beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

İki kurum arasında yürütülen işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alış verişinde bulunulan görüşmede, öğrencilere yönelik ortak projeler üzerinde değerlendirme yapıldı.

YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf kabulde yaptığı konuşmada “Kıbrıslı Türk kardeşlerimize destek vermekten mutluluk duyuyoruz, her koşulda onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yusuf kendisini kabul eden Bakan Nazım Çavuşoğlu’na da teşekkür ederek, işbirliğinin artarak devamını temenni etti.

Milli Eğitim ve kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile imzaladıkları protokol çerçevesinde gerçekleştirdikleri açılımın, kendileri için çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaptı.

Öğrencilerimize verdikleri destekten dolayı Sayit Yusuf nezdinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, yürütülen işbirliğinin artarak devam etmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceklerini söyledi.