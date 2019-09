Cephanelikte yangın ve patlama

Çatalköy’de kavşağında askeri bölge içerisinde korulukta yangın çıktı. Yangın mühimmat deposuna sıçradı. Ard arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Polis ve asker, bölgeyi güvenlik kordonuna aldı. Şiddetli patlamalar Lefkoşa’da da birçok bölgede hissedildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olay yerine giderek askeri yetkililerden bilgi alıyor. Patlamanın olduğu yere yakın olan Acapulco Otel’de ise emniyet tedbiri olarak konuklarını sahile indirdi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, usulüne uygun olarak yapılması ne gerekiyorsa onun yapıldığını açıkladı. Akıncı, her hangi, bir can kaybı yaşanmaması için gerek sivil gerekse askeri halkıon emniyetli bölgelere aktarıldığını söyledi. Akıncı, yaralanma olduğunu ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, yarından sonra bunun nedenlerini öğreneceklerini ve bunların bir daha yaşanmaması için neler yapılabileceğinin araştırılacağını belirtti. Yurrtaşlar endişeye kapılmaması gerektiğini ifade eden Akıncı, “İlk gelen kamera görüntülerinde önce duman görülüğü sonra patlama sesi duyuldu”diyerek bunların net bilgiler olmadığını net bilgilerin yarın elde edileceğini söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, bu patlamanın kısa bir süre sonra durmasını temenni ederek, halka geçmiş olsun diledi ve halkı soğukkanlı olmaya çağırdı. Önemli olan can kaybının olmaması gerektiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getiren Tatar, bölgenin emniyet altında olduğunu söyledi.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bölgenin izole edildiğini ifade etti. Panik halde hareket ederken yaranlar olduğunu belirten Özersay, “bir süre beklemek gerekir.Çok fazla müdahale edilebilir bir şekilde değil. Bir üçgen alan var o alanda patlamalar ve yangın devam ediyor” dedi. Özersay, Şu anda her şeyin kontrol altında olduğunu belirtti.