CTP'den "Belediyecik ve Vizyon Çalıştayı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi, merkez ve kırsal belediyelerinde yerel yönetim vizyonunu belirlemek üzere çalışmalara başladı.



Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021, 14:15

CTP’den yapılan açıklamaya göre, geleneğinde sivil toplum örgütleri ile birlikte yönetim anlayışı bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi, halkı Beledı̇yecı̇lı̇k Vı̇zyon Çalıştayı’na katılmaya davet etti.Merkez ve kırsal belediyelerden sivil toplum örgütlerinin beklentileri üzerine yapılacak sunumların, çalıştay sonrasında bildiri haline getirilip CTP Yerel Yönetimler Manifestosu’nun temelini oluşturacağı belirtilen açıklamada, sunumların 5-9 Nisan tarihleri arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi resmi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacağı kaydedildi.