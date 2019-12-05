Cumhurbaşkanı Akıncı bilgilendirme toplantılarını bugün de sürdürecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenliyor. Akıncı bu çerçevede dün ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin yetkilileriyle bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası tek açıklama Başbakan Ersin Tatar’dan geldi. Tatar, toplantıda Cumhurbaşkanı’nın Berlin temasları ile ilgili bilgiler verdiğini belirterek, gayri resmi olarak nitelendirdiği Berlin sonrasında 5’li bir görüşme beklentisinin bulunmadığını söyledi.