CUMHURBAŞKANI AKINCI, ULUSLARARASI VOUNOUS PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU’NUN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ekonomik açıdan sıkıntıların yaşandığı bu günlerde, ara vermeden kültür sanat faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.



Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılış törenine katıldı.



Burada yaptığı konuşmada, sempozyuma katılımın, sempozyumun başarılı olacağının göstergesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun kendini kabul ettirdiğini belirterek, projeye emek verenleri kutlayıp tebrik etti.



“ARA VERMEDEN KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEMLİ”



Projenin ülkede güzel şeyler de olduğunun göstergesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçilen bu günlerde, ara vermeden kültür sanat faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.



2.Dünya Savaşı sonrası ilk yatırım yapılan binaların kültür sanat binaları olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, kültür sanat faaliyetlerinin böylesi dönemlerde artırılması gerektiğine işaret etti. Bölgedeki arkeolojik kazılarda, geçmişte yabancılar tarafından ortaya çıkarılan eserlerin yurt dışına taşındığını belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Belki de ileride bu eserlerin ülkeye tekrar getirilmesi gündeme getirilmelidir” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanlığı olarak Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’na destek verildiğini ve verilmeye devam edileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, üniversiteler, yerel yönetimler, sanatçılar, sanatseverler ve sivil toplum örgütlerinin ele ele vermeleri durumunda, daha güzel kültür sanat projelerine ulaşılabileceğini ifade etti.



SEMPOZYUMA 9 ÜLKEDEN TOPLAM 93 SANATÇI VE BİLİM İNSANI KATILACAK



Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasının ardından sempozyumdaki standları gezerek sanatçılarla sohbet etti, üretilen replikaları inceledi.



Bu yıl 3- 14 Eylül tarihleri arasında yapılacak sempozyuma Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Slovakya, Letonya, Tunus, Libya, Türkiye, Güney Kıbrıs ve KKTC olmak üzere 9 ülkeden toplam 93 sanatçı ve bilim insanı katılacak.



Sempozyumda Erken ve Orta Tunç Çağı’nda Vounous’ta kullanılan üretim teknikleri kullanılarak seramik ve metal döküm çalışmaları yanında birçok aktiviteye yer verilecek. Tamamen ilkel teknik ve malzemeler kullanılarak üretilecek eserler yanında, Vounous dahil, Göbeklitepe Akdeniz Neolitiği ve Kıbrıs, Terra Sigillata ve Tarih Öncesinden Milenyum Çağına Çocuk konulu bilimsel sunumlar gerçekleştirilecek.