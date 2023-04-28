Cumhurbaşkanı Tatar, “Şampiyon Melekler” anısına düzenlenen Güzel Sanatlar Mart Sergisi’ni açtı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları tarafından “Şampiyon Melekler” anısına, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen Güzel Sanatlar Mart Sergisi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konuşmasında, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden canların, şampiyon meleklerin acısının asla unutulmayacağını belirten Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde bugün açılan serginin anlamının büyük olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ailelerin her zaman yanında olacağını dile getirerek sanatçıların, yaşanan bu acı olayı eserlerine yansıtmalarını istedi. Sanatın özgürlük ve bir halkın duygularını haykırışı olduğunu ifade eden Tatar, şampiyon meleklerin, velilerin ve öğretmenlerinin adlarının daima yaşatılacağını sözlerine ekledi.

“Kıbrıs Türkü bu acıyla birlikte tek yürek olmuştur. Kaybettiğimiz canlarımız kalbimizde yaşayacaktır. Onlara Allah’tan rahmet, size de sabır dilerim. Şampiyon Melekler Derneği başkan ve üyelerinin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Şampiyonların adlarının yaşatılması için yapılacak olan çalışmaları destekliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.