DAÜ araştırma görevlileri Slovakya’da uluslararası konferansa katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi araştırma görevlileri, Slovakya’da gerçekleştirilen “Sınırlara Dönüş” konferansına katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlileri Devrim Şahin ile Achiri Emmanuel, Bratislava kentinde bulunan Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansta, “Avrupa Birliği’nin (AB) Sınırları ve Komşulukları” paneli ve “Orta Avrupa ile Doğu Avrupa’da Göç ve Politika” panelinde sunumlar yaptı.