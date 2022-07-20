Değirmenlik'te tören yapıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 48’inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Değirmenlik’te de kutlandı.

Değirmenllik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katılımıyla Değirmenlik Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende, anıta çelenk konuldu.

Saat 08.15’te başlayan törende, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lise Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokul Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü, Düzova İlkokulu Müdürlüğü ve Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği çelenkleri anıta konuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Topçu Tğm. Hamza Balta tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tnk. Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.