Denktaş: "Merkez Bankası kar payından avans alındı"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye ile ekonomik protokolün henüz imzalanmaması, para akışının başlamaması nedeniyle tüm yükü kendi kaynaklarından karşılamak durumunda olduklarına işaret ederek, Merkez Bankası’nın kar payından 185 milyon avans alındığını açıkladı.

“Öyle görünüyor ki seçimler bitecek ve protokol öyle imzalanacak” diyen Denktaş, protokolün imzalanmasının Nisan ayını bulacağını, para akışının ise Mayıs’tan önce başlayamayacağını düşündüğünü söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Ülkemizde Hak Politikaları ve Kadın” konusunda yaptığı güncel konuşmada, 8 Mart ve kadın konusunda çok şey söylendiğine işaret ederek, bir çok alanda bir çok eksiklikler bulunduğunu söyledi.

Ülkede hak politikaları ne zaman gündeme gelse, acil olmadığı, daha ivedi sorunlar olduğu gerekçesiyle geri plana itilmeye çalışıldığını ifade eden Özdenefe, 2014’te kadın hakları konusunda yapılan değişikliklerin meyvelerini şimdi vermeye başlandığına işaret etti.

Ceza yasasının öneminin bugünlerde daha çok kanıksanmaya başladığına dikkat çeken Özdenefe, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler komitesinin gündeminde olan istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması konusundaki tartışmaların doğru zeminde yapılmasının önemine işaret etti.

Doğurganlık sağlığı ve doğurganlık haklarının önemine işaret eden Özdenefe, ülkede bu yönde kısıtlı imkanlar bulunduğunu, doğurganlık haklarının devletin güvencesi altına alınması gerektiğini vurguladı.

İçinde yaşanılan toplumun cinsiyetçi olduğunu ifade eden Özdenefe, doğum sonrası bebeğin tüm sorumluluğunun kadında olduğunu, bunu üstlenip üstlenemeyeceğinin kararını da kadının vermesi gerektiğini söyledi.

Özdenefe, cinsellik eğitiminin okullarda verilmesi, korunmanın öğretilmesi gerektiği üzerinde de durdu.

TOCED yasası konusuna da değinen Özdenefe, bu yasanın çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de Özdenefe’ye cevaben yaptığı konuşmada, Özdenefe’nin konuşmasının hem kadın hem sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı.

“Kadın hakları ve sağlığı hafta üzerinden tartışılmayacak kadar önemli bir konudur” diyen Besim, kürtaj yasasının mecliste yeniden ele alınarak, daha çağdaş ve kadın odaklı yapılması konusunda çalışmalar yapıldığını anlattı.

Ülkedeki hastanelerde kürtaj hizmeti verilmediğini ve korunma, doğum kontrolüne kolay erişme ve kadınların yaşadığı sorunlara işaret eden Besim, meclis kürsüsünden fetüs fotoğrafları göstererek, kadın üzerine popülizm yapanları eleştirdi.

Sağlık merkezlerine kadın doğum uzmanı gönderdiklerini anlatan Bakan Besim, bu konuda da ciddi mücadele verdiklerini ifade etti.

Doğum kontrolü ve spiral takılması için sağlık merkezlerinde hizmet verilmeye başlandığını ifade eden Bakan Besim, devlet hastanelerinde de kürtaj yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

“HPV AŞILARI NİSANDA YAPILMAYA BAŞLANACAK”

HPV aşıları konusunda kendilerine eleştiriler bulunduğunu söyleyen Bakan Besim, HPV aşılarının geldiğini, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde mevcut olduğunu, iki aşamalı aşıların Nisan ayında yapılmaya başlayacağı konusunda bilgiler verdi.

Kadınların iş hayatında daha aktif olması gerektiğini belirten Bakan Besim, kadına daha özgür bir alan bırakılması için yaşlı bakım merkezleri ve yaşam evleri konusuna önem verdiklerini kaydetti.

Bakan Besim, hükümete düşenin TOCED’i daha aktif bir şekilde çalıştırmak olduğunu ifade ederek, kendi alanlarında atılan bazı adımları sıraladı.

Bakan Besim, kürtaj konusunun bilimsel arenada tartışılıp ona göre netleştirileceğini belirtti.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kürtaj konusuna değinerek, tecavüze uğrayıp hamileliği geç fark eden ve düşürmek için uğraşılan ve doğurmak zorunda kalan kadınlar olduğuna değindi. Çeler, “maalesef sayı bir değildir” dedi.

TOCED ve kadın sığınma için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Çeler, TOCED kurulduktan hemen sonra da bir çalıştay yapılabilmesi için girişimleri bulunduğunu aktardı.

Her alanda eşit olduğumuzu göstermek için birlikteliklerini ortaya koymak gerektiğini ifade eden Bakan Çeler, TOCED altında oluşturmasak bile sosyal hizmetlerden bazı kişilere eğitim verilerek, TOCED’te görevlendirilebileceğini anlattı.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun “Son Ekonomik Gelişmeler” konusunda yaptığı konuşmada, UBP eski Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük’ün vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Atun, bugün gelinen durumda ülkede resmen bir ekonomik kriz olduğunun görüldüğünü vurgulayarak, bunun sebeplerinin ise hükümetin bir yol haritası olmaması ve Türkiye ile ekonomik programın bulunmaması olduğunu söyledi.

Ülkedeki bütçe açığının izah istediği yönünde bir istemleri bulunduğunu, ancak bunun izahını hala alamadıklarını belirten Atun, planlama, mali disiplin konularında hükümetin sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Kamu yatırım harcamaları, özel sektör yatırımları, ekonominin bütünü üzerindeki kaynak dağılımı gibi konularda da sıkıntılar olduğuna değinen Atun, hükümetin hak edişleri ödemesinin de mümkün görünmediğini belirtti.

Hükümetin, geleceğin parasını, bugünden harcadığını ileri süren Atun, yaşanan ekonomik krizin Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlandığını kaydetti.

DENKTAŞ: “MERKEZ BANKASI’NIN KAR PAYINDAN 185 MİLYON AVANS ALINDI”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da Atun'a cevaben yaptığı konuşmada, Merkez Bankası’nın kar payından 185 milyon avans alındığını söyledi.

2018 krizi yaşandığında, sancılarının 2019’da çekileceğinin söylendiğini hatırlatan Denktaş, dolayısıyla bu yıl 2019 yılı kar payını önde almayı talep ettiklerini ve yıl sonu almak yerine öne çektiklerini söyledi.

Eksilmeleri halinde daha fazlasını talep edeceklerini ve yıl içinde parça parça ödeneceğini belirten Denktaş, Türkiye ile henüz para akışının başlamadığını ifade etti.

“EKONOMİK PROTOKOLÜN HENÜZ İMZALANMAMASI TÜRKİYE’DEN KAYNAKLANIYOR”

Denktaş, Türkiye ile ekonomik protokolün henüz imzalanmadığını, nedeninin ise kendilerinden kaynaklanmadığını Türkiye’den kaynaklandığını anlattı.

“O da öyle görünüyor ki seçimler bitecek ve protokol öyle imzalanacak” diyen Denktaş, protokolün imzalanmasının Nisan ayını bulacağını, para akışının ise Mayıs’tan önce başlayamayacağını düşündüğünü söyledi.

Hükümetlerinin protokol için tüm hazırlıkları tamamladığını da vurgulayan Denktaş, Türkiye’den para akışının başlamaması nedeniyle tüm yükü kendi kaynaklarından karşılamak durumunda olduklarını aktardı.

Denktaş, Türkiye’de finansal bazı sıkıntılar ve seçim atmosferi bulunduğuna işaret etti.

Denktaş, Türkiye ekonomisinin 2019 yılının ortasından sonra rahatlayacağını öngördüğünü de belirterek, “Biz para koparma peşinde değiliz” şeklinde konuştu.