Denktaş Vakfı, Meclis'e Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın büstünü armağan etti

Denktaş Vakfı, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünü armağan etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'yi ziyaret ederek, büstü sundu.

Serdar Denktaş, kabuldeki konuşmasında heykeltraş Tahsin Albulut tarafından yapılan büstünü Vakıf adına Meclis’e armağan etmek istediklerini kaydetti.

Denktaş: “Meclis’imizin oluşmasını sağlayan ve Meclis’imizin Başkanlığını da yapan Liderimizin burada da olması gerektiğini düşündük. Umarım uygun bir zamanda Meclis’imizde yerini alır ve yıllardır var olan bir eksiklik de giderilmiş olur” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kurucu Cumhurbaşkanının büstünün bugüne kadar Meclis'te olmayışını her zaman büyük bir eksiklik olarak gördüğünü belirterek, Meclis Başkan Yardımcılığı döneminde de bu konuyu gündeme getirdiğini anımsattı.

Denktaş Vakfı’nın büstü hediye etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Töre, "devleti yaşat ki insan yaşasın" sözünden hareketle, devleti kuranların hayatını kaybetseler de yaşatması gerektiğini kaydetti. Töre, “Onların ruhları ancak o zaman şad olur” dedi.

Zorlu Töre, büstü Meclis’in bahçesinde bulunan Atatürk ve Dr. Fazıl Küçük büstlerinin yanına monte etmenin kendilerinin sorumluluğu olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım öncesi bunun mutlaka gerçekleşeceğini söyledi.