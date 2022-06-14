Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı bağışı

Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı bağışı
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Lefkoşa Başkent Lions Kulubü, Dr. Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesi'ne solunum  cihazı  bağışında   bulundu

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü'nden verilen bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Bölümü, Çocuk Sağlığı Bölümü ve Erken Doğan  Çocuk Bölümlerin’de kullanılmak üzere 10 adet nebulizatör (solunum) cihazı ve teknik bölümde kullanılmak üzere bir adet oksijen tüpünü Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne teslim etti.

 Teslimatta Kulüp Başkanı Berna Y. Özdoğa, Başhekim Dr. Adil Özuyanık ve ilgili bölümlerden  doktorlar da bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 17:44
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