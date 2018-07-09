DEVLET PİYANGOSUNDA BÜYÜK İKRAMİYE SATILMAYAN BİLETE İSABET ETTİ

KKTC Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Temmuz tarihli Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde büyük ikramiye satılmayan bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Devlet Piyangosu’nun dünkü çekilişinde “33346” numaralı satılmayan bilete isabet eden 200 bin TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

Buna göre 18 Temmuz tarihinde geçekleşecek olan çekilişte büyük ikramiye 400 bin TL, toplam ikramiye 724 bin 100 TL ve bilet satış fiyatı 15 TL olacak ve biletler bugün satışa sunulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabiliyor.