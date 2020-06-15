Dışişleri Bakanlığı: "VIP’i kullandırmadık, itfaiye kapısından girmişler"

Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, özel izinle ülkeye gelen kişilerin, haberlerde iddia edildiği gibi VIP salonundan değil; “itfaiye kapısından” giriş yaptıkları ve Ercan Devlet Havaalanı ana yolcu terminalinin 4 nolu yolcu çıkış kapısından çıkış yaptıkları ifade edildi.

Protokol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;

“VIP salonu açılmamış, kullandırılmamıştır.

12 Haziran’da Ercan Havaalanına gelen ve bu akşam saatlerinde ülkemizden ayrılan özel uçak yolcularına Protokol Dairemiz tarafından VIP salonu açılmamış, kullandırılmamıştır.

Basında yer alan ve VIP salonunun kullandırıldığına yönelik haberler üzerine gorevli kurumlar nezdinde yapılan araştırmada, bahsekonu şahısların 12 Haziran akşamı ülkeye itfaiye kapısını kullanarak giriş yaptıkları, çıkışlarının ise Ercan Devlet Havaalanı ana yolcu terminalinin 4 nolu yolcu çıkış kapısından gerekli muhaceret işlemlerinin yapılmasına müteakip gerçekleştiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 09:11