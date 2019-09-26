Dizdarlı'dan reklam panosu tepkisi

Çetinkaya Kulubü Başkanı Bülent Dizdarlı, haftasonu yapılacak ralli için Taksim Sahasına konulan reklam panoları için kulube bilgi verilmediğini belirterek bu durumu eleştirdi.

Dizdarlı, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Burası Taksim Sahası. ÇETINKAYA mülkü olan bu yere kimseden izin alınmadan girilmiş kimseye sorulmadan reklam panoları dizilmiştir.. yani demek istiyorlar ki "bu ülkede biz istediğimizi yapar sizin bahçenizi evinizi istediğiniz gibi kullana biliriz". O zaman o gün ne olacaksa sorumluluk da bunu söyleyenlere ait olacaktır"