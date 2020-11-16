“Doktor ve hemşirelerden bir kişi bile davet edilmedi”

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, Acil Durum Hastanesi’nin açılışında “bando mızıka takımı ve diğerleri hazırdı. Lakin korona savaşını veren doktor ve hemşirelerden yani tıbbın bordo berelilerinden bir kişi bile davet edilmemişti” diyerek sitem etti.

Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“BORDO BERELİLER VE BANDO MIZIKA TAKIMI

Hekimlik ve hemşirelik meslekleri askerliğe çok benzer. Kendi içlerinde pek çok bölüme ayrılırlar. Her zaman kendinizden ve ailenizden verirsiniz. Bazen çocuklarınızın ne ara bu boya geldiklerine şaşarsınız. Öyle zamanlar olur ki bazı bölümler öne çıkar. Korona salgını nedeniyle Göğüs Hastalıkları Uzmanları, İntaniye Uzmanları ve karantinada gönüllü olan Hemşirelerimiz ön plana çıktık. Bu savaşta bir tek şey istedik, alnımızın akıyla başarılı olmak. Bunu da yaptık. Toplumumuzdan aldığımız olumlu sözler en büyük motivasyon kaynağımız oldu.

Yukarıda mesleklerimizi askerliğe benzettim. Askerde bordo bereliler de var, bando mızıka takımı da, diğerleri de. Bugün 15 Kasım hem Cumhuriyet Bayramı hem de Pandemi Hastanesinin açılışı vardı.

Pandemi Hastanesinin açılısında bando mızıka takımı ve diğerleri hazırdı. Lakin korona savaşını veren doktor ve hemşirelerden yani tıbbın bordo berelilerinden bir kişi bile davet edilmemişti.

Canları sağ olsun. Bizler görevimizin başındayız. Halkımızın hayır duası bizler için herşeyin üstündedir.

Dr. Mustafa Akansoy

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi”