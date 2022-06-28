Dostluk Grubu Heyeti Ankara’da Temaslarda Bulunuyor...Heyet, Anıtkabir’i Ziyaret Etti…

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığı’ndaki Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Bu kapsamda dün gece Ankara’ya giden heyet bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Burada heyet Başkanı Resmiye Canaltay tarafından mozoleye çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Canaltay Başkanlığındaki heyet, ardından Misak-ı Milli Kulesine geçti.

Dostluk Grubu Başkanı Canaltay, burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Canaltay, deftere şunları yazdı:

Ulu Önder Atatürk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu ile Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Arasında Oluşturulan Dostluk Grubu Başkanı ve Üyeleri ile birlikte yüksek huzurunuzda bulunmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz.

Bizler her ne kadar iki ayrı devlete sahip olsak da; dili, dini, kültürü ve tarihsel bağlarıyla aynı ulusun evlatlarıyız.

Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Türk kadını olarak bizler, hiç bir baskı ve zorlama olmaksızın ilke ve inkilaplarınızı benimsemiş, yol gösteren ilkeleriniz, her daim Kıbrs Türkü’nün rehberi ve ışığı olmuştur.

Atamız; Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele ve

gönül gönüle vererek zorlu mücadeleler sonucu kurduğumuz devletimizi daha da yüceltmek için durmadan çalışacağız ve gösterdiğiniz yoldan asla ayrılmayacağız.

Bizler için yaptıklarınız, bir milletin aydınlığa çıkması için feda ettiklerinizin karşılığını ancak bu şekilde ödeyebileceğimize inanıyoruz.

Bir kez daha huzurunuzda saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

Heyette UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat yer alıyor.

Heyetin Perşembe akşamı KKTC’ye dönmesi bekleniyor