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DP'den deprem için yardım kampanyası

DP'den deprem için yardım kampanyası
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Demokrat Parti (DP), Elazığ’da yaşanan depremde mağdur olanlara yönelik yardım kampanyası başlattı. 
Partiden yapılan açıklamada “Gün kardeşlerimiz ile birlik olma günüdür. Hadi siz de kardeşlerimize elinizi uzatın.” denildi. 
Açıklamada acil ihtiyaç listesine de yer verildi: 
“Bebek bezi, maması, hijyenik ped, battaniye, mont, bot, kışlık kıyafet, atkı, bere, eldiven, çorap, dayanıklı gıda”
Yardımların en geç 31 Ocak Cuma gününe kadar Demokrat Parti İlçe binalarına bırakılması gerekiyor. 

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