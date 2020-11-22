"Ekiplerin adaya getirilmeleri için izlenmesi gereken yol haritası belirlenmeli"

Ziraat Mühendisleri Odası, narenciye kesim işçilerine sağlanacak karantina koşulları ve onlara yapılacak testler gibi konularda gereken çalışmaların bir an önce tamamlanıp, ekiplerin adaya getirilmeleri için izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi gerektiğini, aksi takdirde büyük ekonomik kayıplar ortaya çıkacağını kaydetti.

Oda başkanı Erkut Uluçam yazılı açıklamasında, 2020-2021 narenciye hasat sezonunun başlamasına bir aydan az bir süre kaldığını, ancak kesim ekiplerinin hangi koşullarda ülkeye getirileceğinin belirsizliğini koruduğuna işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Covid-19 salgının giderek yayıldığına işaret eden Uluçam, işçilerin yoğun olarak getirildiği bölgelerde durumun iç açıcı olmadığına dikkat çekti ve bu durumun narenciye dışında da birçok tarımsal ürünün hasat edilememe tehlikesini ortaya çıkardığını kaydetti.

Uluçam, “Narenciye ürünleri ülkemiz açısından olmazsa olmaz bir ihracat ve getiri kalemi olmakla birlikte dışardan getirilecek iş gücü olmadan narenciye ürünleri hasat işlemlerinin yapılamayacağı gün gibi ortadadır. Ülkemiz tarımsal üretiminde işçi konusu kısa zamanda çözümlenmesi gereken sorunların başında yer almaktadır” dedi.