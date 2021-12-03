El Sen: "Yüksek borcu olan tüm devlet kurumlarının elektriklerini keseceğiz"

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren, KIB-TEK’E yüksek borcu olan tüm devlet kurumlarının elektriklerini keseceklerini bildirdi.

Özkıraç yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun battığı” iddiasının doğru olmadığını ifade ederek, KIB-TEK’in devlet ve özel kuruluşlardan 800 milyon TL alacağı bulunduğunu, borcunun ise 600 milyon TL olduğunu belirtti.



KIB-TEK’in, özellikle devlet kurumlarından tahsilat yapabildiği gün tek kuruş borcu kalmayacak bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Özkıraç, şöyle devam etti:“Ne yazık ki siyaset ve bazı kirli eller bilerek ve isteyerek KIB-TEK’i batırmak istemektedir. Dün itibarıyla başta Maliye Bakanlığı olmak üzere bazı devlet kurumlarının elektriği kesilmiştir. Bu kurumlar borçlarını ödemedikleri takdirde de elektrikleri açılmayacaktır.Buradan son kez ikaz ediyor ve çağrı yapıyoruz. 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren kuruma yüksek borcu olan tüm devlet kurumlarının elektrikleri kesilecektir. Sıradan vatandaş nasıl tükettiği elektriği ödüyor, ödemiyorsa da elektiriği kesiliyor, bu kurumların da elektrikleri kesilecektir. EL-SEN için hibir kesim ayrıcalıklı değildir. Pazartesi itibarıyla EL-SEN Yönetim Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda gereken yapılacaktır.”