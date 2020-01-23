banner22

Emekli bürokrat ve Büyükelçi Reşat Çağlar, hayatını kaybetti

Emekli bürokrat ve Büyükelçi Reşat Çağlar, hayatını kaybetti
banner32

KKTC’nin Londra ve New York temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ve müzakere heyeti üyeliği görevlerinde bulunan emekli büyükelçi Reşat Çağlar hayatını kaybetti.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çağlar’ın vefatı nedeniyle sosyal medyadan mesaj yayımladı.
Özersay, “Yıllar önce Cumhurbaşkanlığı’nda müzakerelerde birlikte çalışma imkanı bulduğum, ülkemizin Londra ve New York temsilcisi görevlerini de yapmış olan, Bakanlığımız eski Müsteşarlarından tecrübeli diplomat Büyükelçi Reşat Çağlar’ı maalesef kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve Kıbrıs Türk Halkının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı da, bakanlığın eski müsteşarlarından, emekli büyükelçi Reşat Çağlar’a Tanrı’dan rahmet, ailesi ve Dışişleri camiasına başsağlığı diledi.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
1. Mobilya Fuarı ve 10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları...
1. Mobilya Fuarı ve 10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿