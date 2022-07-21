Erenköy Şehitleri anılacak…

Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerinin 8 Ağustos Pazartesi günü Erenköy’de düzenlenecek törenle anılacağını bildirdi.

Şehitleri anma törenine tüm vatandaşların davetli olduğunu kaydeden Arıkan, Erenköy’e gitmek için son müracaat tarihinin 28 Temmuz olduğunu belirtti.

Arıkan yaptığı yazılı açıklamada, Erenköy Şehitliği’nde yapılacak anma törenine katılmak isteyen vatandaşların 0533 864 94 64 numaralı telefonu arayarak, kimlik kartlarında yazılı olan; isim, soyadı, K.K.No ve adreslerini yazdırmaları gerektiğini kaydetti.

Arıkan ayrıca, bilgi almak için Lefkoşa bölgesinden 0533 851 25 29, Girne bölgesinden 0533 861 19 66, Güzelyurt bölgesinden 0533 864 54 76, Mağusa bölgesinden 0542 854 26 93 numaralı telefonların da aranabileceğini belirtti.

Müracaat edenlerden şehit ailesi olanların, şehit ailesi olduklarını, Erenköy Mücahidi olanların da Erenköy Mücahidi olduklarını belirteceğini kaydeden Arıkan, anma törenine katılacak olan vatandaşların ulaşımı ve her türlü ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanacağını ifade etti.

Erenköy’e gitmek için son müracaat tarihinin 28 Temmuz saat 18.00 olduğunu belirten Arıkan, şehitleri anma törenine tüm vatandaşların davetli olduğunu kaydetti.

Arıkan, tören çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ile ilgili aldığı ve/veya alınacak olan tüm tedbir kararlarına uyulacağını belirtti.

Erenköy’e gidecek araçların hareket noktaları ve kalkış saatleri şöyle:

“Karpaz Köy Meydanı saat 02.30, Erenköy – Eski Polis Binası saat 02.30, İskele-İskele Meydanı saat 04.30, Gazimağusa – Anıt Çemberi (İtimat önü) saat 04.30, Girne – Palandöken Mezarlığı (mahkemelerin arkası) saat 05.00, Lefkoşa – Girne Kapısı saat 05.00, Güzelyurt – Otobüs Terminali saat 06.00, Yeşilırmak’ta toplanma saati saat 07.00.”

Mustafa Arıkan, araçların hareket noktaları ve saatlerinin müracaat anında bildirileceğini de kaydetti.