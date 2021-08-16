Erhürman: "Kimse MİK'in neden ihaleye çıkmadığını sorgulamıyor"

CTP Milletvekili Tufan Erhürman soyal medya hesabından paylaşım yaparak, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz'ın katıldığı web tv programındaki söylemlerini eleştirdi.

Erhürman'ın paylaşımı ise şu şekilde;

"KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Büyükyılmaz, ihalesiz akaryakıt alımı konusunda, "kimse MİK'in neden ihaleye çıkmadığını sorgulamıyor. Bakanlar Kurulu'ndan da 3 Ağustos tarihine kadar karar çıkmıyor" diyerek, sorunun adresi olarak MİK'i ve Bakanlar Kurulu'nu gösteriyor.

Sorun da burada ya zaten!!! Normal bir hükumet, ülkedeki işlerin yürütülmesinden bir bütün olarak sorumludur. Bu "hükumet" ise her biri başka tarafa çeken, kendi içinde kavgalı, kimin ne dediğinin, ne yaptığının anlaşılmadığı, sanki derebeylerinden oluşan bir tuhaf yapı!!! Ve tabii ki bu halinin bedelini halka ve ülkeye ödetiyor!!!"