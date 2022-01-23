Erhürman: "Oyumuzu ve vekil sayımızı yüzde 50 artırdık"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün yapılan seçimlerde CTP’in oy oranı ve vekil sayısını yüzde 50 artırdığını vurguladı. Seçim sonuçları üzerinde parti genel merkezinde açıklama yapan Erhürman, Meclis’te çok ciddi bir grupla yer alacaklarını belirtti. Erhürman, bu sonuçların ardından daha da güçlenerek çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Halkın yanında daha fazla yer alarak bu yolda yürümeye devam edeceklerine vurgu yapan Erhürman, “Halkla çok daha fazla yapacak işimiz var” diye konuştu. Seçim sonuçlarını yetkili organlarında değerlendireceklerini kaydeden Erhürman, Politikalarımızın, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşma vizyonunun, halkımız da çok ciddi bir teveccüh verdiğini gördük” dedi. Geniş bir ekiple Meclis’te yer alacaklarını ifade eden Erhürman, güçlü bir kadroyla halkın önüne çıktıklarını ve bu sonuçların ardından güçlenerek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“CTP İÇİN BAŞARI HÜKÜMETİ KURMAKTIR”

Sonuçların Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dileyen Erhürman, CTP’nin bu seçimden güçlü bir şekilde çıktığını söyledi ve halkın içinden geçtiği bu kriz sürecinde CTP’nin görevini yerine getireceğini kaydetti. Başarı kriterinin herkese göre değişebileceğini belirten Erhürman, “Biz oy oranımızı da milletvekili sayımızı da artırmış durumdayız. CTP için başarı hükümeti kurmaktır” dedi. Bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için seçime giren insanlar olduklarını dile getiren Erhürman, “Birinci parti çıkmak bizim için temel başarıdır. Halkın yanında daha fazla yer alarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Halkımızın dünyayla bulaşma isteğini görüyoruz. Halkımızın istikrarlı bir yapıya ulaşma talebini görüyoruz. Halkla çok daha fazla yapacak işimiz var” şeklinde konuştu.