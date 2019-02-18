Ersin Tatar:"Kurumda yaşananlar rezalet”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ele alındı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, halkın ve Meclisin; Kıb-Tek’teki gelişmeler ile ilgili hükümetten şeffaflık ve açıklama beklediğini kaydetti. Tatar, Kıb-Tek konusunda söz alarak, kurumda yaşananları “rezalet” olarak niteledi.

Tatar, Kıb-Tek’teki olayların kendilerini üzdüğünü, Toplu İş Sözleşmesi (TİS), jeneratör ihalesi ve yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarının ortada olduğunu, hükümet ortaklarının temsilcilerinin Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun tam bir uyum içinde çalıştığını ama bakanla uyumsuz olduğunu çekinmeden açıkladığını savundu.

Tatar, Kıb-Tek'te Hüdaoğlu'nun feda edildiğini, TİS'ten herkesin mutlaka haberi olduğunu, olmamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Oynanan oyunlar 30 milyon Euroluk büyük ihale üzerinedir, bu konuda kapsamlı araştırmalar yaptık, keşif bedelleriyle oynanmaya çalışılıyor, fiyatın 40 milyon Eurolara çekilmeye çalışılıyor" dedi.

Tatar, ancak bu ihalenin Bakanlar Kurulu tarafından yapılması ve uluslararası ihaleye çıkılması halinde fiyatın 30 milyon Euro altına düşeceğine işaret ederek, "Bu konuda Sıkıntı var hükümet el atmalı belirsizlik kurumun zarar görmesine sebep oluyor, halk ve meclis şeffaflık istiyor, bu konuda spekülasyonlar var o yüzden açıklama bekliyoruz çünkü Kıb-Tek hükümet ortaklarının hepsinin sorumluluğundadır" diye konuştu.