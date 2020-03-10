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Etkinlik ertelendi

Etkinlik ertelendi
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 Lapta Belediyesi, Alsancak Belediyesi ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği işbirliğiyle, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına pazar günü yapılması planlanan “Alsancak – Lapta Çocuklar için Yürüyor 2” isimli etkinliğin, olumsuz sağlık koşullarından dolayı, halkın refahı düşünülerek etkinlik organizatörleri tarafından ileri bir tarihe ertelenmesi kararına varıldığı duyuruldu. 
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamada, kişilerin önceden almış oldukları biletlerin, ileriki tarihte yapılacak olan etkinlikte de geçerli olacağı ve haklarının saklı olduğu bildirildi.

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