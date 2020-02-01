Falyalı: "Bize saldırılması karşısında milletçe susup oturamayız. Bardak taşmak üzeredir "

Altın Şafak Milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı saldırının yankıları sürerken bir kınama da Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı’dan geldi.

Yapılan saygısızlığın 2 olduğunu belirten Falyalı, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Birliği, Rum Yönetimi ve Yunanistan’ı gerekenleri yerine getirmesi konusunda göreve çağırdı.

Falyalı’nın sosyal medya da ki açıklamasının tamamı şöyle:

“Bayrak bir milletin özgürlüğünün, bağımsızlığının, egemenliğinin, şerefinin simgesidir.Bayrağa saldırmak bu değerlere saldırmak demektir.Bu 2 oldu. Önce 15 Kasım’da Rum ELAM Partisi militanları KKTC bayrağını yaktı şimdi de ALTIN ŞAFAK milletvekili Avrupa Parlamentosu’nda bayrağımızı yırttı. Bizim kimsenin özgürlüğüne, egemenliğine yönelik bir düşmanlığımız yoktur ; ancak bize saldırılması karşısında milletçe susup oturamayız. Bardak taşmak üzeredir. Yunan milletvekilinin bu davranışını en sert bir şekilde protesto ediyor , Avrupa Birliği, Rum Yönetimi ve Yunanistan’ı bu gibi olayların son bulması için gerekenleri yerine getirmeye , Türk milletine düşmanlık yapmak yerine dostluğa davet ediyorum.

HALİL FALYALI Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı”