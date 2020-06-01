Fikri Ataoğlu, saldırıya tepki gösterdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Limasol’da Köprülü Cami’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Ataoğlu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bu yapılan İslamiyet düşmanlığı kesinlikle kabul edilemez. Kin ve nefretin kimseye faydasının olmadığı gibi, zararının da çok olduğunu vurgulamak isterim.

Gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıya kesinlikle sessiz kalamayız. Hiç kimse kutsal yerlere saldıramaz bu hakkı da kendinde bulamaz.

Rum yönetimi ve polisi bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenleri bir an önce yakalayıp, gerekli olan cezayı vermelidir.”