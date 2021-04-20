Fon Müdürü: "Yeşilköy, Ziyamet ve Gelincik'te dolu yağışları için üreticiler ödendi"

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Yeşilköy, Ziyamet ve Gelincik köylerinde dolu yağışı sonucu oluşan zararlar için üreticilere tazminat ödendiğini bildirdi.
Kızılduman ayrıca, Kasım 2020 tarihinde Yeşilköy ve Gelincik’te meydana gelen dolu sonucunda, sonbahar patatesten zarar gören 14 üretici için de Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde 96,912.00-TL. tazminat ödendiğini bildirdi.
Kızılduman, üreticilerin, tazminat ödemelerini Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceğini duyurdu.