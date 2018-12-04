Genel kurulda, Kıbrıs konusu, Maronit açılımı, engelli hakları ve emirnameler de tartışıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu; Kıbrıs konusu, Maronit açılımı, engelli hakları ve emirnamelerle ilgili güncel konuşmaların ardından çalışmalarını tamamladı.

AKANSOY

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy bu bölümde “Kıbrıs Sorunu” başlıklı konuşma yaptı.

Maronit’lerin KKTC’deki köylerine dönüşü konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapmış olduğu açıklamaya işaret eden Akansoy, o günden bugüne konuyla ilgili hiçbir ilerleme yaşanmadığını kaydetti.

Maronitlerin durumunun “içler acısı” olduğunu söyleyen Akansoy, herkesin bu konuda ortak duyarlılık göstermesi gerektiğini söyledi.

Maronitlerin mavi kimlik kartı ile yaşadıklarını ve pek çok haktan mahrum olduklarını söyleyen Akansoy, “neden bu sorun üzerine gidilmiyor” diye sordu.

Akansoy ilgili bakanlardan, konuyla ilgili yapılanların ve yapılması planlananların açıklanmasını istedi.

Gazeteci Cenk Mutluyakalı’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili köşe yazısını kürsüden okuyan Akansoy, ayrımcı yaklaşımların ortadan kaldırılması, birlik halinde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Akansoy, Kıbrıs sorununda ortak bir dil birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

TÖRE

Daha sonra Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre “Ucu Kapalı Sonuç Odaklı Müzakerelerde Rum İstekleri Nasıl Olabilir?” başlıklı konuşma yaptı.

Müzakerelerin başlangıcından bu yana Kıbrıs Türk halkına karşı yapılan adaletsizliklere işaret eden Töre, Kıbrıs Rum tarafının ortaya konan tüm anlaşma planlarına hayır dediğini anlattı.

Töre, BM’nin 1964’ten bu yana adada yaşananlara seyirci kaldığını dile getirdi.

Kıbrıslı Rumların, ne doğal gaz, ne toprak, ne güvenlik konusunda geri adım atacağını dile getiren Töre, “eğer Rumlar samimiyse önce doğal gaz konusunda Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını kabul etsinler” diye konuştu.

Şu anda 2004’le aynı noktada olunmadığını dile getiren Töre, buna rağmen Kıbrıslı Rumların haritanın peşinen masaya gelmesini istediğini belirtti.

Kıbrıslı Rumların Türkiye’nin garantisine karşı olduğunu ancak bunun vazgeçilemez olduğunu anlattı.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de “Engelli Haklarının Savunulması” başlıklı konuşma yaptı.

Engelli hakları konusundaki uluslararası anlaşmalara işaret eden İncirli, 2010 yılında KKTC Meclisi’nden geçerek yasallaşan BM Engelli Hakları Sözleşmesine işaret etti.

Engellilerin eğitime ulaşabilmesi, hayatta katılabilmesi, çalışabilmesi, karar alma mekanizmalarına katılabilmeleri ve hak ve özgürlüklere ulaşmasının önemine değinen İncirli, tüm dünyada engelli kişilerin daha yoksul koşullarda yaşadığını, bu nedenle ekonomik koşullarına da önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Kısa süre önce kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun engellilerin başvurabileceği bir merci yarattığını kaydeden İncirli, bu Komisyon’un ülkede yaşayan engellilerin sağlık, eğitim, ulaşım gibi haklara ulaşması açısından önemine işaret etti.

Öte yandan engellilerin durumunun değerlendirilmesi konusunda yaşanan sıkıntılara işaret eden İncirli, bu sorunun ortadan kaldırılması için Sağlık Değerlendirme Yönetmeliği’nin hızlıca güncellenmesi gerektiğini, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Engellilerin çalışma hayatına katılmasının önemine de değinen İncirli, bu konuda da çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Özel Eğitim Tüzüğü’ne değinen İncirli, sadece engelli bireylerin değil özel eğitime ihtiyaç duyan farklı bireylerin de gözetilmesinin önemine işaret etti.

ÖZTÜRK

Ardından UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk emirnameler konusunda söz aldı.

Öztürk, Karpaz bölgesinde 10 yıldır yürürlükte olan emirname bulunduğunu, bu ortadayken Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi emirnamesi hazırlandığını ifade etti.

Emirname geçirilmeden gündeme gelmesinin fırsatçılara gün doğurduğunu, bunun da zengini daha zengin yapacağını belirten Öztürk, yatay büyümede fiyatların artacağını, dar gelirlinin de ev almakta daha da zorlanacağını söyledi.

Emirnamenin bölge halkına sorulmadan hazırlandığını, sorulduğu zaman da karşı olduklarını söylediklerini belirten Öztürk, emirnamenin geçirileceğini ancak talebinin emirnamenin süreli olması olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorulara yer verildi.

Böylece Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 10 Aralık Pazartesi yapacak.