Gıda Mühendisleri Odası suyun önemine dikkat çekti

KTMMOB Gıda Mühendisleri Odası, canlıların yaşaması için hayati öneme sahip olan suyun önemine dikkat çekerek, “suyu kirletmeden ve israf etmeden verimli kullanarak, tüketme ve yönetme şeklinizi değiştirerek bir fark yaratabilirsiniz” çağrısı yaptı.

Oda başkanı Beste Oymen, “Dünya Su Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, suyun, en küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar, biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tuttuğuna işaret etti.

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasına teşvik olması amacıyla 22 Mart tarihini “Dünya Su Günü” olarak ilan ettiğini ifade eden Oymen, Dünya Su Günü’nün bu yılki temasının “Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” olarak belirlendiğini kaydetti.

Su döngüsündeki işlev bozuklukları,nın sağlıktan açlığa, eğitimden sanayiye, afetlerden barışa kadar tüm önemli küresel konulardaki ilerlemeyi baltaladığını ifade eden Oymen, şöyle devam etti:

“Güvenli suya erişim tüm insanlar için temel bir hak olduğu halde, milyarlarca insan ve sayısız okul, iş yeri, sağlık merkezi, çiftlik ve fabrika, su ve sanitasyona erişemediğinden geri kalmıştır.

Suyla bulaşan hastalıklar, her yıl tahmini milyonlarca kişinin suyla kaynaklı ishalli hastalıklardan ölmesiyle önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra iklim değişikliğiyle artan doğa olaylarının sıklığı da güvenli su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerinin alınmasını engellemektedir. Bu yüzden su ve sanitasyon krizini çözmek için tüm kamu ve özel kurum, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve aynı zamanda tüm insanların ortak hareket etme sorumluluğu bulunmaktadır. Güvenli suya ulaşımda tüketicilere düşen görevler; konut ve iş yerlerindeki su depolarının sıklıkla temizlenmesi, kullanılan sebil ve damacanalar ile damacanalarda kullanılan pompaların etkin bir şekilde ve düzenli olarak temizlenmesi, pet şişelerdeki ve damacanalardaki suların güneş ışığına maruz bırakılmaması, direkt ağız teması ile tüketilen şişe suların açıldıktan ve içilmeye başlandıktan kısa bir süre içerisinde tüketilmesi gerekmektedir.

Güvenli bir şekilde yönetilen su ve sanitasyona güvenilir erişim, sağlıklı hijyen uygulamalarıyla birleştiğinde, çocukları, aileleri ve tüm toplulukları daha sağlıklı, daha güçlü ekonomiler ve daha büyük refah fırsatları için kalıcı bir temelle güçlendirmektedir.

Yaşadığımız bu dünya gelecek kuşaklara emanet olacağından, herkesin üzerine çok büyük sorumluluk düştüğünü unutmamak gerekir. Hemen şimdi gerekli bilinci oluşturup önlem almadığımız takdirde, gelecek nesiller içilebilecek nitelikte, kaliteli ve sağlıklı suya ulaşma konusunda büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Siz, aileniz, okulunuz ve çevrenizdekiler, yaşamınızdaki suyu kirletmeden ve israf etmeden verimli kullanarak, tüketme ve yönetme şeklinizi değiştirerek bir fark yaratabilirsiniz.”