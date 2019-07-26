Girne'deki kavga olayında 3 kişi daha tutuklandı

Girne’de dün akşam meydana gelen kavga ve yaralama olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan ve arandığı bildirilen S.A. (E-38), I.T. (E-36) ile M.A.’nın (E-33) yanı sıra S.A. (E-40) ve W.A.’nın (E-24) da olaya karıştığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre yürütülen ileri soruşturmada aranan zanlılardan S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve S.A. (E-40) tespit edilerek tutuklanırken, M.A (E-33) ve W.A. (E-24) ise halen aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.