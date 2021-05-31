 Girne ve Yeniboğaziçi’nde ani öüm

Girne ve Yeniboğaziçi’nde yaşları 61 ve 64 olan 2 kişi aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Girne’de dün saat 11.30’da ikametgahında aniden rahatsızlanan 64 yaşındaki Yusuf Taşer Taşbey yaşamını yitirdi. Yeniboğaziçi’nde dün saat 11.40 sıralarında ikametgahında rahatsızlanan 61 yaşındaki Hüseyin Nurtunç kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 22 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM



Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yeri işletmecisinin ise kapama saatine riayet etmediği ve 5 kişinin ise bir kahvehanede toplanıp, kağıt oyunu oynadığı tesit edildi.Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.