Girne’de trafik denetimleri sıklaştırılıyor

Girne Belediyesi, kentin en önemli sorunlarından trafik konusunda denetimleri artıracağını bildirdi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, özellikle kentte park yasaklarına uyulması konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı belirtilerek, zabıtaların sıkı denetim gerçekleştireceği kaydedildi.

-Şenkul: "Uyarıyoruz, çünkü ceza yazmak istemiyoruz"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, amaçlarının trafik cezalarından gelir elde etmek değil, herkesin mutlu olacağı bir düzen yaratılması olduğuna dikkat çekti. Şenkul, “Uyarıyoruz, çünkü ceza yazmak istemiyoruz, denetlemeleri artırıyoruz çünkü düzen istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, ilk denetimler Akan Gürkan Sokak (mahkemeler karşısı) ve Kolordu Sokak’ta gerçekleştirilecek.