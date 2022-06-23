Güç-Sen ek mesai çalışmama eylemini kaldırdı

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Maliye Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda, ek mesai çalışmama eylemini sonlandırdı.

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ek mesai çalışmama eylemi hakkında Maliye Bakanı ile yapılan görüşme sonrasında ek mesai çalışmama eylemini kaldırma kararı aldıklarını söyledi. Özdoğan, görüşmede personel eksikliği, teşkilat yasasının revize edilmesi, çalışma koşulları ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili olumlu cevaplar aldıklarını da kaydetti.