Gülgün Vaiz isyan etti: "Adalet herkese gerekir"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in borcu nedeniyle, bankanın oturdukları eve ara emri aldığını açıkladı

Vaiz, Sağlık eski Bakanı olan eşi Eşref Vaiz’in, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer’in banka borcuna kefil olduğunu, Soyer’in borcunu 11 yıldır ödememesinden dolayı, evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi

Sosyal medya hesabından ‘Gerçeklerin bilinmesi çok önemlidir’ diyerek açıklama yapan Vaiz şunları kaydetti;

“Herkesin Bilmesi Gereken Gerçekler:

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer çok yakın mesai arkadaşı ve yoldaşı, eski Sağlık Bakanı Dt.Eşref Vaiz’i kefil olmaya ikna etti.

Ailesinin haberi yoktu. Adı geçen ve herkesin bildiği bir Bankadan borç alıp aynı Bankaya olan eski borçlarını ödedi.

Kefil bunları bilmiyordu.Yoldaş ya…!!!!.Güvendi…

Aradan 11 yıl geçti. Pandemi dönemi Mayıs 2020 yılında bu çok muteber dostun (dost?????) borcunu 11 yıl ödemediği eve gelen banka haciz kağıdıyla tarafımızdan öğrenildi.

Eski Başbakan maaşı ve emekli ikramiyesine rağmen borcunu ödememişti. Vaiz ailesinin tek evlerine, oturdukları tek evlerine muteber banka ara emri aldı. Çünkü borçlunun üzerinde hiçbir kayıtlı mal kayıtlı yoktu.

3 ay borcun aile tarafından üstlenilmesi için Ferdi Sabit Soyer ve ailesi ile görüşüldü. Kabul edilmedi. Biz evimizi satıp onların borcunu ödemekle başbaşa bırakılıyoruz.

Tabii ki o evde ben ve Şehit eşi Alzheimer hastası annem de oturuyor. Babam Boğazda 1965 yılında Şehit, dedem 1963 te kayıp, halen kemikleri bulunmadı.Takdir Halkımızındır.

Neden mi yazdım?.Çünkü gerçeklerin bilinmesi çok önemlidir.Adalet herkese gerekir”