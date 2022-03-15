Gürcafer: “Kamu ihale yasası kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “Kamu İhale Yasası” kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldığını açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTİMB Başkanı Gürcafer ve Yönetim Kurulu üyeleri, kamu ihalelerine katılan müteahhitler ile dün toplantı yaptı.Toplantıda, “Kamu İhale Yasası” kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldı.

GÜRCAFER

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Planlama İnşaat Dairesi’nin Yapı İşleri Birim Fiyat listesinin en son yayınlanma tarihinin 30 Kasım 2021 olduğunu belirtti.

Birliğin koşullar nedeniyle yaptığı piyasa çalışmasında, 4 Mart 2022 tarihli birim fiyat çalışmasına göre bazı kalemlerde inanılmaz artışlar görüldüğünü kaydeden Gürcafer, şöyle devam etti:

“Buna göre iki tarih arasında tüketici fiyatlarında yüzde 291, çalışanların asgari ücret yatırımlarında yüzde 41, akaryakıt fiyatlarında yüzde 62, döviz fiyatlarında yüzde 11, elektrik fiyatlarında yüzde 175, alüminyum fiyatlarında yüzde 40, ısı yalıtım malzemelerinde yüzde 55, betonarme malzeme işlerinde yüzde 64 artış olduğu ve rakamların sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.”

Gürcafer, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile yapılan görüşmelerde, dövizdeki tırmanış dikkate alınarak, müteahhitlerin korunabilmesine yönelik fiyat farkı uygulamasının gerçekleşeceği ve ihale teknik şartnamelerinde belirtileceği sözü alınmasına rağmen hali hazırda çıkılan ihalelerde bunun gereğinin yapılmadığını savundu.

Birim fiyat listelerinin güncellenmeyerek, mağduriyetin sürekli hale geldiğini öne süren Gürcafer, bu şartlarda Kamu İhale Yasası kapsamındaki işlere teklif verilmemesi yönünde görüş birliğine varıldığını bildirdi.

“DERİN EKONOMİK KRİZ İÇERİSİNDEN GEÇİYORUZ”

İnşaat sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte derin ekonomik kriz içerisinden geçtiğini ifade eden Cafer Gürcafer, kontrol edilemeyen piyasaların, sektörü çalışamaz, iş yapamaz, teklif hazırlayamaz durumda bıraktığını kaydetti.

Bazı üst düzey bürokratların bu koşullar karşısında umursamaz bir duruş sergilediğini iddia eden Gürcafer, bunun kabul edilebilecek bir seçenek olmadığını belirtti.